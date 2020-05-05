Тищенко снова в центре скандала: журналисты нашли работающий в карантине бизнес жены ВИДЕО

Элитный салон красоты жены Тищенко прекрасно работает

Как оказалось, "слуга народа" Николай Тищенко наплевал на карантин не просто так, а системно. Помимо как минимум одного из ресторанов парламентария в Киеве работает еще и бизнес жены нардепа Аллы Барановской.

Работники программы "Гроші" засняли, как в заведении на Печерске, которым владеет супруга народного депутата, заходят клиенты. Выходят они уже с покупками.

Бизнес Барановской - салоны красоты и магазины косметики люксового сегмента - попадает под запрет правительства для работы до снятия связанных с пандемией коронавируса ограничений

В соцсетях у заведений указано, что до завершения карантина работают они исключительно онлайн. Но, как минимум один магазин, прекрасно обслуживает VIP-клиентов.

Так, журналисты засняли, как в салон красоты мужчина в маске заносил коробки с продукцией. Чуть позже туда подъехал Mercedes, из которого вышла брюнетка без маски и зашла в помещение. Вышла же она с фирменным пакетом салона.

"Для особых клиентов» салон вс-таки открывают. В то же время, там даже не соблюдаются санитарные нормы — ни персонал, ни посетители не надевают маски или перчатки", - утверждают журналисты.

А владелица бизнеса, само собой, пояснять ситуацию СМИ отказалась.

Смотрите видео расследования нарушений карантина Аллой Барановской онлайн (с 38:00):

Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.

3 мая Николай Тищенко пообещал заплатить штраф за нарушение карантина, но при одном условии.