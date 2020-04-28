Не ресторан, а штаб: Тищенко по-дебильному пояснил работу "Велюра" во время карантина

Тищенко лепит басни о том, что его ресторан "не работает"

Не одаренный высоким уровнем интеллекта "Слуга народа" утверждает, что его рестораны никак не нарушают внедренных Кабмином ограничений. И надеется, что в это поверят.

Днем во вторник, 28 апреля, на своей странице в Instagram представитель "Слуги народа" Николай Тищенко написал идиотский пост о том, как работает его ресторан "Велюр".

По словам нардепа, он "строго придерживается карантинных мероприятий", а в заведении просто "проходят личные единичные встречи".

"Да, действительно, в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте: личные встречи. Единичные встречи. Это такой своеобразный штаб. Но ресторан не работает для посетителей. В "Велюре" я встречаюсь со своими помощникам. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу преобразования города Киева", - заявил Тищенко и тут же попытался перевести стрелки на "ужасные условия для жизни в столице", намекая тем самым на то, что Виталий Кличко - не хороший мэр.

Только вот все отмазки регулярно шкварящегося парламентария не выдерживают абсолютно никакой критики. Ведь очевидно, что "Велюр" продолжает свою работу, только обычные зажиточные киевляне в него зайти не могут - открыт он только для VIP-клиентов.

Впрочем, за явные нарушения карантинного режима и создание опасной для общества ситуации Тищенко явно не поплатится. Поскольку менты продемонстрируют двоемыслие и скажут, что штрафовать владельца ресторана не за что. И продолжат гоняться за спортсменами, которые хотят потаскать железо в столичном Гидропарке.

В данный момент в Украине подтверждено 9410 случаев заболевания. 239 заражения закончились летально, а 992 человека выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.