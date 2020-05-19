ВОЗ приняла резолюцию о расследовании реакции на пандемию коронавируса

В ВОЗ попробуют установить, что пошло не так с китайским коронавирусом

Во вторник, 19 мая, в режиме онлайн прошла Всемирная ассамблея здравоохранения, в ходе которой представленные в ВОЗ страны приняли документ о проведении расследования реагирования на появление и распространение COVID-19.

Как утверждают во Всемирной организации здравоохранения, за принятие резолюции проголосовали без исключения представители всех 194 стран.

Проект документа был разработан Евросоюзом, а после его изучения и США, и Китай, который противоборствовал попыткам расследовать происхождение коронавируса и реакцию властей КНР на его появление, не высказались против и не захотели внести в него правки.

А все потому, что речь в нем идет о глобальном реагировании стран на возникшую угрозу, а также о том, какие выводы стоит сделать из текущей ситуации для противодействия аналогичным в будущем.

Как известно, с момента фиксирования начала пандемии COVID-19 ученые считали, что вспышка началась с рынка морепродуктов и животных. Тем не менее, все чаще из уст чиновников разных стран звучат слова о неприродном происхождении вируса. Само собой, в Пекине все версии, которые не совпадают с официальной партии, категорически отвергают.

Поддерживали эту идею и в ВОЗ, но недавно один из экспертов организации заявил о том, что вирус мог возникнуть не на мокром рынке в Ухане, а именно из-за утечки из лаборатории, которая там расположена.

Кроме того, во Всемирной организации долго не признавали тот факт, что болезнь может передаваться от человека к человеку, а также отказывались признавать ее распространение мировой угрозой. Раздуплились чиновники только тогда, когда коронавирус обрел масштабы пандемии.