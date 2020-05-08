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В ВОЗ уже сомневаются, что COVID-19 возник на рынке в Ухане

15:00
В ВОЗ снова пошли на попятную - фото 1
В ВОЗ снова пошли на попятную

Чиновники Всемирной организации здравоохранения демонстрирует свою способность переобуваться в полете, которая, как оказалось, была прокачана ими на высшем уровне.

Эксперты, которые поначалу заявляли, что новый коронавирус не передается от человека к человеку, а затем несколько месяцев отказывались признавать распространение угрозой всему миру, теперь публично изменили еще одну свою позицию по поводу возникновения болезни.

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Так, в ходе пресс-конференции в Женеве эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил, что подтвержденных данных о том, что рынок в Ухане был источником распространения коронавируса у организации нет.

Эпично, что вплоть до этого объявления все руководство Всемирной организации било себя пяткой в грудь и рассказывало о возникновении COVID-19 именно на этом рынке. Таким образом чиновники опровергали данные американской разведки о выходе вируса из китайской лаборатории в результате провальных исследований.

- Этот рынок точно играл какую-то роль в распространении коронавируса - или как источник вспышки, или при ее распространении, - сказал эксперт ВОЗ. - Но мы не знаем наверняка, был ли он источником. Не исключено, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, и впоследствии она распространилась среди населения.

Примечательно, что именно из-за несколько провальной позиции организации президент США Дональд Трамп месяц назад пригрозил отказом от финансирования всего института.

Как известно, с момента фиксирования начала пандемии COVID-19 ученые считали, что вспышка началась с рынка морепродуктов и животных. Тем не менее, все чаще из уст чиновников разных стран звучат слова о неприродном происхождении вируса. Само собой, в Пекине все версии, которые не совпадают с официальной партии, категорически отвергают.

 

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