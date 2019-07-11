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Вояки пропускали пана: стали известны подробности поездки главы ДонОГА на передовую

09:20
"Показательные выступления" Кириленко закончились гибелью бойца ВСУ - фото 1
"Показательные выступления" Кириленко закончились гибелью бойца ВСУ

Нарушение российскими террористами режима перемирия, а также невероятная тупость назначенного Зеленским главы областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко привели к гибели младшего сержанта ВСУ Антона Фака, а также ранению еще одного бойца.

Как оказалось, путинские боевики не пытались подбить машину из колонны Кириленко, а стреляли по пропускающему высших чинов КРАЗу.

Глава Донеччины попал под обстрел. Зеленский в ярости

Ситуация, когда военный грузовик оказался мишенью для террористов, произошла из-за желания губернатора покататься по региону без предупреждения руководства операции Объединенных сил. Из-за отсутствия согласования со штабом военные не сумели расчистить дороги для губернатора, чтобы его кортеж пролетал по дорогам, которые могут простреливать оккупанты.

При выезде из Гранитного в сторону Марьинки и Красногоровки семь внедорожников с Кириленко и охраной мчались через КПВВ, когда навстречу им ехал КРАЗ 406-й артиллерийской бригады ВСУ.

Чтобы не попасть под раздачу, военные стали пропускать власть имущих, а когда грузовик остановился, по нему выстрелили из ПТУРа.

В ООС же инцидент прокомментировали исключительно как обстрел террористов, не упомянув при этом о безалаберном поведении чиновника.

Разумеется, вину за случившееся нельза возлагать исключительно на Кириленко, но как минимум за халатность бывшего военного прокурора уж точно можно привлекать к ответственности, ведь подобные действия в условиях боевой обстановки приводят к трагедии. Что, собственно, и случилось.

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война на Донбассе терроризм ВСУ погибшие обстрелы Новости Павел Кириленко
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