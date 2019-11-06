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Вот это поворот: Рябошапка раскрыл "дело Burisma"

11:14
Вот это поворот: Рябошапка раскрыл "дело Burisma" - фото 1
Вот это поворот: Рябошапка раскрыл "дело Burisma"

Глава ГПУ Руслан Рябошапка рассказал об уголовном деле в отношении компании Burisma, с которой связан сын конкурента Трампа Хантер Байден. Как оказалось, его не существует.

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Об этом он сообщил в интервью Lb.ua.

"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств есть несколько", - рассказал прокурор.

Напомним, ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом которой является Хантер Байден — сын Джо Байдена (конкурента президента США на предстоящих выборах - прим. ред.).

Как оказалось, Burisma действительно фигурирует в 15 производствах ГПУ, однако об уголовщине, к огорчению Трампа, пока говорить рановато.

По мнению некоторых СМИ, президент США заинтересован в данных расследования в целях черного пиара против своих противников.

Именно по этой причине Дональд Трамп будто бы и пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи. Так ли это на самом деле? Подождем результатов расследования.

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Дональд Трамп Джо Байден ГПУ Руслан Рябошапка Новости Украина
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