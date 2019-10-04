Рябошапка и ГПУ расследуют 15 дел, касающихся Bursima и сына Байдена

Рябошапка клянется, что на него никто не давит

В пятницу, 4 октября, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, которого Зеленский упоминал в диалоге с Дональдом Трампом как "абсолютно своего человека", заявил о расследовании ряда уголовных производств, касающихся сына политического оппонента президента США.

При этом Рябошапка многократно подчеркнул, что "никакого давления" ни он, ни следователи, не испытывают.

По словам генпрокурора, компания Burisma фигурирует в 15 делах, которыми занимаются в ГПУ. В одном из них упоминается сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

- Сейчас мы осуществляем аудит тех производств, которыми ранее занимались в ГПУ, и которые касаются правонарушений с причастностью экс-министра экологии Николая Злочевского и Сергея Курченко. Таких производств полтора десятка. Прокуроры сейчас просматривают закрытые и разделеные производства - чтобы пересмотреть их в случае принятия незаконных решений, - пояснил Рябошапка копание под сына Байдена, в котором так заинтересован Дональд Трамп.

Как известно, в украинской газовой компании Burisma Хантер Байден занимал должность в совете директоров. Вошел в руководство фирмы американец после того, как президент Burisma Николай Злочевский сбежал из Украины.

Теперь же Трампу очень хочется, чтобы следователи нашли доказательства об участии сына своего оппонента в каких-либо преступлениях. Об этом президент США просил Зеленского в ходе скандального телефонного разговора, а последний обещал, что "новый генпрокурор займется решением вопроса".

Напомним, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.