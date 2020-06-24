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Вооруженные силы получили американские Javelin

11:20
Ракет для Javelin у ВСУ стало еще больше - фото 1
Ракет для Javelin у ВСУ стало еще больше

В среду, 24 июня, в министерстве обороны Украины объявили о том, что бойцы ВСУ получили ракеты FGM-148E, которые используются для противотанковых комплексов Javelin.

Сегодня в министерстве обороны отчитались о получении очередной военной помощи от американских партнеров. Прибыли в Украину комплексы, способные уничтожать российские танки, на прошлой неделе.

Украина получит новую партию Javelin: Контракт заключен

- Кроме ракет для противотанковых комплексов в первой партии поставки прибыло также вспомогательное оборудование на сумму более 27 миллионов долларов, - отметили в оборонном ведомстве. - Поставка остальных товаров военного назначения, согласно договоренностям, предусмотрена в 2021-2022 годах. Реализация контракта на общую сумму более 36,5 миллионов долларов США является значительным шагом развития украинского-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами, - объявили в ведомстве.

Напомним, 17 июня в посольстве США в нашей стране объявили о передаче Украине военного оборудования на 60 миллионов долларов. В числе поставленных товаров - рации, противотанковые ракеты Javelin и боеприпасы.

Как известно, госдеп Штатов согласился продать Украине новую партию новейших комплексов в начале октября 2019-го. Речь шла о 150 ракетах и 10 пусковых установках для них.

Как известно, американцы уже передевали нашим военным эти средства летального воздействия на оккупантов, но на передовую их не отправляли. Правда, и от использования танков воздерживались.

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