ВСУ и Зеленский: как изменится армия

17:30 25 апреля,

ВСУ быть: как изменится армия при Зеленском

Советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин впервые представил военную доктрину Команды Зе. Смотрим, что у них получилось.

Цель реформы армии ясна и проста: "Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу". Как же этого достичь?

Ответ прост: несмотря на то, что Зеленский ни разу не упоминал о прямом вступлении Украины в НАТО, он не собирается сворачивать развитие ВСУ по западному образцу.

Во-первых, будет обеспечено объединенное руководство силами обороны по стандартам альянса.

Во-вторых, ВСУ будут "взаимосовместимыми с армиями стран НАТО".

В-третьих, "Армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны". Численность резерва и методы их комплектации умалчиваются.

В-четвертых, к руководству армией привлекут "боевых офицеров, которые будут заботиться о жизни солдата и способны одерживать победы". Где именно их будут искать и есть ли кто на примете – Апаршин не уточнил.

В-пятых, командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность.

Вот этот пункт особенно интересен, поскольку он слегка напоминает некую автономность воинских подразделений ВС РФ на местах.

Особое внимание авторы доктрины уделили матчасти ВСУ. Так, планируется "50 процентов финансового ресурса будет направляться на содержание Вооруженных Сил, 30 процентов - на их перевооружение, 20 процентов - на подготовку войск и сил".

Что касается закупок вооружения, то по мнению авторов доктрины тут должно быть все чисто и прозрачно, чтобы не породить ненароком новых Гладковских.

"Большая часть оборонных закупок будет переведена на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. Цена будет лишь одним из критериев определения победителя”, - сказано в документе.

Что из всего этого получится - покажет будущее.