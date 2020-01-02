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Ватоголовый любитель Путина пытался заехать в Украину на "совкобляхах" (ФОТО)

15:40
Любителю Совка и "русского мира" грозит до трех лет тюрьмы - фото 1
Любителю Совка и "русского мира" грозит до трех лет тюрьмы

Потенциальный террорист пытался внаглую пробраться в нашу страну через пункт пропуска "Кучурган" в Одесской области. Прибыл неадекват из оккупированных территорий Молдовы, что и поясняет внешний вид его машины.

Как сообщили в четверг, 2 января, сотрудники Государственной пограничной службы, на днях на пункт въезда/выезда к ним заехал чрезвычайно колоритный персонаж.

Российский террорист пытался прорваться в Украину на машине

Любитель "русского мира" прикатился на немецкой BMW с самодельными номерами, на которых была указана страна "SU" - "Soviet Union". Само авто также было облеплено символикой диктаторского режима, который в нашей стране приравнивается к нацистскому.

Ватоголовый любитель Путина пытался заехать в Украину на 'совкобляхах' (ФОТО) - фото 193712

В общем, погранцы от такой наглости опешили, но ватника решили задержать. Как оказалось, нарушитель продемонстрировал правоохранителям поддельный техпаспорт, но вскоре у него нашлись и подлинные документы.

В итоге злоумышленника задержали и передали полиции. Машину фаната Путина изъяли и отправили на стоянку, из которой она может никогда не выехать.

Ватоголовый любитель Путина пытался заехать в Украину на 'совкобляхах' (ФОТО) - фото 193713

По факту нарушения законов о декоммунизации и подделки документов открыто уголовное дело. Если следователи сумеют доказать вину иностранца, ему грозит до трех лет тюрьмы.

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Молдова Одесская область ГПСУ задержание Новости
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