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Российский террорист пытался прорваться в Украину на машине

14:00
Русский на красном "Форде" ехал к успеху - фото 1
Русский на красном "Форде" ехал к успеху

В четверг, 29 августа, 26-летний Иван не придумал ничего лучше, кроме как постараться прорваться сквозь кордоны не пускающих его в страну пограничников. Разумеется, тупицу быстро остановили и задержали.

Инцидент произошел на территории пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области.

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Гражданин России на своем Ford пытался заехать в страну, но не мог подтвердить цель поездки и наличие денег для жилья в Украине, из-за чего его развернули обратно.

Услышав отказ, представитель немытой завел авто и начал газовать в сторону выезда на нашей территории. Отреагировали на попытку прорыва бойцы ГПСУ моментально, и даже не стали простреливать русскому ноги, руки или голову - попросту расстелили пробивающее колеса спецсредство. После остановки машины путинского преступника вытащили из салона, скрутили и передали полицейским с СБУшниками.

"На место происшествия прибывали бойцы группы реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан", - отчитались в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины. - За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего ГПСУ, а также нарушение режима в пункте пропуска, россиянину грозит административная ответственность и запрет на въезд в Украину.

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ГПСУ СБУ задержание Россия Новости
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