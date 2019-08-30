Российский террорист пытался прорваться в Украину на машине

Русский на красном "Форде" ехал к успеху

В четверг, 29 августа, 26-летний Иван не придумал ничего лучше, кроме как постараться прорваться сквозь кордоны не пускающих его в страну пограничников. Разумеется, тупицу быстро остановили и задержали.

Инцидент произошел на территории пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области.

Гражданин России на своем Ford пытался заехать в страну, но не мог подтвердить цель поездки и наличие денег для жилья в Украине, из-за чего его развернули обратно.

Услышав отказ, представитель немытой завел авто и начал газовать в сторону выезда на нашей территории. Отреагировали на попытку прорыва бойцы ГПСУ моментально, и даже не стали простреливать русскому ноги, руки или голову - попросту расстелили пробивающее колеса спецсредство. После остановки машины путинского преступника вытащили из салона, скрутили и передали полицейским с СБУшниками.

"На место происшествия прибывали бойцы группы реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан", - отчитались в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины. - За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего ГПСУ, а также нарушение режима в пункте пропуска, россиянину грозит административная ответственность и запрет на въезд в Украину.