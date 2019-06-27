В Украине уменьшились зарплаты – Госстат

В Украине уменьшились зарплаты – Госстат

В Украине уменьшилась средняя зарплата. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Согласно статистике, в мае месяце средний оклад украинцев составлял 10239 грн. при минималке в 4173 грн. В сравнении с апрелем зарплаты украинцев уменьшились на 0,3%, а за последние 12 месяцев наоборот увеличились. На целых 17,4%.

Отметим, что правительство уже начало затягивать пояса. Одними из первых пострадают студенты.

В то же время Кабмин намерен уменьшить финансовый груз для простого украинца. Во всяком, случае на словах. С такой же инициативой выступил и президент Владимир Зеленский, подав в Раду закон о снижении тарифов. Однако его текст почему то пока не опубликован на сайте учреждения.