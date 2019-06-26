Зеленский "снизит" тарифы: внесен закон

Зеленский «снизит» тарифы: внесен закон

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии.

Нормативный акт уже зарегистрирован на сайте парламента. Отметим, что тарифный вопрос - одно из больных мест Команды Зе. В период предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал снизить тарифы. Но после победы Дмитрий Разумков заявил, что это не компетенция президента.

Еще более ясным был представитель гаранта в Кабмине Андрей Герус, заявивший о том, что Зеленский шутил о тарифах. Однако позже он извинился за свои слова. Даже больше, спустя некоторое время он и вовсе доложил о ликвидации схемы Роттердам +.

"Роттердам + закончился. На графике тарифы угольных электростанций (теплоэлектростанций, ТЭС). Из них видно, что де-факто тепловая генерация уже не зарабатывает Роттердам +. По данным НКРЕКП, расчетный тариф ТЭС по формуле Роттедам +, должен был составлять в 1 полугодии 2019 г. 2 грн за кВт-час. Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн / кВт-час, что на 24% ниже", - заявил Герус.

Правда, есть небольшая проблема. Представитель президента в Кабмине так и не показал четкой схемы уничтожения Роттердама. Увы, но такие схемы за месяц не рушатся.

Но это не помешало Команде Зе включить данный пункт в список побед президента.