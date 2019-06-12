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Кабмин "снизит" тарифы. К чему это?

16:00
Кабмин потребовал снизить тарифы - фото 1
Кабмин потребовал снизить тарифы

Кабмин потребовал у Нафтогаза снизить цену на газ. Об этом говорится в постановлении правительства.

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Как гласит документ, отныне меняется формула расчета на голубое топливо. Отныне его стоимость для потребителей должна соответствовать следующим значениям:

1.Cредняя стоимость импортного газа;

2.Cредняя цена за месяц по итогам биржевых торгов;

3. Cредняя цена для промышленных потребителей;

4. Цена, рассчитанная по формуле стоимости газа по ПСО (стоимости по спецобязательствам - прим. ред).

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже требовал от "Нафтогаза" снизить цены на газ.

Социальная риторика премьера вовсе не случайна и понятно почему. Не за горами парламентские выборы и как показывают последние соцопросы, в Раду пройдут лишь четыре партии и политсилы Гройсмана в этом списке нет.

Даже если предположить, что тарифы и вправду будут снижены, то это вряд ли поможет премьеру. Схожие месседжи пытался подавать и Петр Порошенко перед выборами президента. Результат известен.

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Кабмин Владимир Гройсман газ Нафтогаз Новости Украина
Экономическая правда
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