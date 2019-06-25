Зеленский получил первую зарплату. Сумма шокирует

Зеленский получил первую зарплату. Сумма шокирует

Президент Украины Владимир Зеленский получил свою первую зарплату. Сумма поражает.

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По данным АП, оклад гаранта за прошедший месяц составил 12 727 грн. 2 481 грн президент заплатил в качестве налога.

Однако отметим, что Зеленский далеко не бедный человек. Согласно декларации, его семье принадлежат как минимум несколько квартир и один пентхауз в Крыму. Еще одну помещение президентская чета арендует в Лондоне. Подробнее читайте здесь.

И раз уж мы заговорили о чужих деньгах, не применем напомнить вам, что далеко не бедным является и одиозный генпрокурор Юрий Луценко. Так, за май месяц его оклад составил 37 тыс. грн. С учетом премий и надбавок - 84 539 грн. Среди последних имеется и надбавка за "высокие достижения в работе и за выполнение особо важной работы". А вот какие именно достижения – ГПУ скромно умолчала.