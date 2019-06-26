Кабмин массово сократит студентов. Кто пострадает?
Кабмин массово сократит студентов. Кто пострадает?
Кабмин массово сокращает места для студентов-бюджетников на 2020 и 2021 гг.
Об этом сообщают СМИ.
По данным источников, больше всего пострадали магистры; в этом году их наберут на 10,4% меньше, чем в прошлом. Всего до 55,4 тыс. человек. Немного лучше сложилась ситуация с госзаказом наспециалистов. Их наберут 182,56 тыс. человек, что на 1,3% меньше, чем в 2018 г.
Недобор коснется и других ученых категорий: на 2,9% сократят бакалавров, аспирантов - 1,2%
Отметим, что в 2019 г. Кабмин запланировал 34,6 млрд гривен на подготовку научных кадров.
Напомним, сторонник Януковича восстановился в КНУ, Студенты вышли на протест.
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