ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский война на Донбассе

Кабмин массово сократит студентов. Кто пострадает?

20:45
Кабмин массово сократит студентов. Кто пострадает? - фото 1
Кабмин массово сократит студентов. Кто пострадает?

Кабмин массово сокращает места для студентов-бюджетников на 2020 и 2021 гг.

В Кропивницком ВУЗе отчислили сотни студентов

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, больше всего пострадали магистры; в этом году их наберут на 10,4% меньше, чем в прошлом. Всего до 55,4 тыс. человек. Немного лучше сложилась ситуация с госзаказом наспециалистов. Их наберут 182,56 тыс. человек, что на 1,3% меньше, чем в 2018 г.

Недобор коснется и других ученых категорий: на 2,9% сократят бакалавров, аспирантов - 1,2%

Отметим, что в 2019 г. Кабмин запланировал 34,6 млрд гривен на подготовку научных кадров.

Напомним, сторонник Януковича восстановился в КНУ, Студенты вышли на протест.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Кабмин студенты Новости Украина
Страна
powered by lun.ua
Другое на тему
ВСУ отводит силы: что происходит - ВИДЕО - фото 1
Украина отводит войска: что происходит - ВИДЕО
20:05
РФ вернулась в ПАСЕ. Украина покинула заседание - фото 1
РФ вернулась в ПАСЕ. Уже окончательно
19:34
ЦИК назвала партию № 1 - ФОТО - фото 1
ЦИК назвала партию № 1. Кто же это?
18:10
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Загрузка...