Кабмин массово сократит студентов. Кто пострадает?

Кабмин массово сократит студентов. Кто пострадает?

Кабмин массово сокращает места для студентов-бюджетников на 2020 и 2021 гг.

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, больше всего пострадали магистры; в этом году их наберут на 10,4% меньше, чем в прошлом. Всего до 55,4 тыс. человек. Немного лучше сложилась ситуация с госзаказом наспециалистов. Их наберут 182,56 тыс. человек, что на 1,3% меньше, чем в 2018 г.

Недобор коснется и других ученых категорий: на 2,9% сократят бакалавров, аспирантов - 1,2%

Отметим, что в 2019 г. Кабмин запланировал 34,6 млрд гривен на подготовку научных кадров.

Напомним, сторонник Януковича восстановился в КНУ, Студенты вышли на протест.