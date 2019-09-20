В столовой одесской школы отравили полсотни учеников

В Одессе массово отравились дети

За последние четыре дня в Одесскую городскую инфекционную больницу медики "скорой" привезли 53 ребенка-ученика местной школы №11. Все пострадавшие ели в столовой общеобразовательного учреждения.

В пятницу, 20 сентября, в пресс-службе ГСЧС Одесской области рассказали об очередном массовом отравлении в одной из школ города.

По данным спасателей, более полусотни учащихся почувствовали недомогание после приема пищи в школьной столовой. Со временем детям становилось лишь хуже, поэтому их родители были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

В итоге с диагнозом "пищевое отравление" врачи госпитализировали 53 человека. Общее количество пострадавших, разумеется, значительно больше этой цифры.

- 19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение четырех дней в городскую инфекционную больницу поступили 53 ученика школы № 11, которые употребляли пищу в школьной столовой, - отметили спасатели. - По состоянию на 7:00 утра 20 числа на стационарном лечении находится 5 человек.

В данный момент в столовой школы проводят проверку и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Отравления в детских лагерях, кафе, ресторанах или школьных столовых, к слову, - дело абсолютно типичное для Украины. Персонал учреждений зачастую не придерживается никаких норм хранения и обработки продуктов, а в периоды жары те быстро приходят в негодность.