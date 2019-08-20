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У Турецком отели отравились сотни отдыхающих, среди них - украинцы, есть жертвы

11:20
В Limak Lara De Luxe отравились 260 человек - фото 1
В Limak Lara De Luxe отравились 260 человек

В позиционирующем себя элитном отеле Limak Lara De Luxe Hotel в турецкой Ларе произошло массовое отравление, в результате которого 260 человек оказались в больницах в тяжелом состоянии. Спасти нескольких туристов медики не смогли.

Об ужасном ЧП заявили постояльцы отеля из Украины, которым не посчастливилось выбрать Limak Lara De Luxe для отдыха.

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Как утверждают отдыхающие, жалобы на откровенно паршивую еду в местных ресторанах поступали постоянно, но несколько дней назад, после очередного ужина, несколько сотен человек почувствовали резкое ухудшение самочувствия.

Уже к утру туристы массово обзванивали страховые компании с просьбами отвезти их в больницу. К медикам обратились 260 человек, которых с симптомами тяжелейшего отравления срочно госпитализировали. Сколько туристов умерли, наверняка неизвестно, но отдыхающие говорят о пятерых скончавшихся.

У Турецком отели отравились сотни отдыхающих, среди них - украинцы, есть жертвы - фото 186222

Полиция Лары открыла уголовное дело, а местные власти пообещали провести тотальную проверку работы заведения. В столовых орудуют работники санстанции, которые стараются не допустить дальнейшего распространения вируса.

У Турецком отели отравились сотни отдыхающих, среди них - украинцы, есть жертвы - фото 186223

В посольстве Украины в Турции информацию о наших пострадавших согражданах пока не прокомментировали.

Как известно, даже топовые турецкие отели славятся массовыми отравлениями туристов и распространением всевозможных ротавирусов, которые весьма сильно бьют по здоровью сменивших климат отдыхающих.

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