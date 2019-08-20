У Турецком отели отравились сотни отдыхающих, среди них - украинцы, есть жертвы

В Limak Lara De Luxe отравились 260 человек

В позиционирующем себя элитном отеле Limak Lara De Luxe Hotel в турецкой Ларе произошло массовое отравление, в результате которого 260 человек оказались в больницах в тяжелом состоянии. Спасти нескольких туристов медики не смогли.

Об ужасном ЧП заявили постояльцы отеля из Украины, которым не посчастливилось выбрать Limak Lara De Luxe для отдыха.

Как утверждают отдыхающие, жалобы на откровенно паршивую еду в местных ресторанах поступали постоянно, но несколько дней назад, после очередного ужина, несколько сотен человек почувствовали резкое ухудшение самочувствия.

Уже к утру туристы массово обзванивали страховые компании с просьбами отвезти их в больницу. К медикам обратились 260 человек, которых с симптомами тяжелейшего отравления срочно госпитализировали. Сколько туристов умерли, наверняка неизвестно, но отдыхающие говорят о пятерых скончавшихся.

Полиция Лары открыла уголовное дело, а местные власти пообещали провести тотальную проверку работы заведения. В столовых орудуют работники санстанции, которые стараются не допустить дальнейшего распространения вируса.

В посольстве Украины в Турции информацию о наших пострадавших согражданах пока не прокомментировали.

Как известно, даже топовые турецкие отели славятся массовыми отравлениями туристов и распространением всевозможных ротавирусов, которые весьма сильно бьют по здоровью сменивших климат отдыхающих.