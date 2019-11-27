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В США эвакуировали Конгресс и Белый дом из-за "угрозы с неба"

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В США эвакуировали Конгресс и здание Капитолия - фото 1
В США эвакуировали Конгресс и здание Капитолия

Утром во вторник, 27 ноября, по местному времени, на радаре полиции Капитолия правоохранители зафиксировали неизвестный объект, который приняли за угрозу.

Поскольку после терактов 11 сентября движение по воздушному пространству над Вашингтоном является более ограниченным, чем над любым другим городом Штатов, обеспечивающие государственную безопасность органы сразу же принялись действовать.

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Было принято решение об эвакуации руководства страны из зданий Белого дома и Конгресса.

Высших чиновников США, которые уполномочены принимать решения в случае атаки, созвали на срочное совещание для координации и мониторинга ситуации.

Впрочем, поднятые по тревоге по команде руководства военно-космической обороны Северной Америки, не обнаружили никакой видимой угрозы в небе. Один из пилотов утверждает, что заметил птиц, поэтому среди командования бытует мнение, что объект мог оказаться стаей птиц, беспилотником или атмосферной аномалие. Так что что ничего страшного не произошло.

Уже через 45 минут после принятия превентивных мер безопасности конгрессмены и прелставители Администрации Трампа вернулись к штатной работе.

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США Конгресс Белый дом эвакуация полиция Новости Мир
CNN
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