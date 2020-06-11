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В смертельном ДТП погиб полковник командования воздушных сил ВСУ (ФОТО 18+)

13:20
Полковник ВС ВСУ на скорости залетел под фуру - фото 1
Полковник ВС ВСУ на скорости залетел под фуру

В среду, 10 июня, в аварию попал офицер Воздушных сил Николай Романов со своей супругой Татьяной. От полученных травм они скончались.

О смертельной аварии с участием военнослужащего сообщили сегодня на странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

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Как утверждают коллеги погибшего, жизнь полковника оборвалась на 55-м году.

"С грустью сообщаем, что вчера в смертельном ДТП погибли полковник Романов Николай Вадимович и его жена Романова Татьяна Михайловна. Николай Вадимович проходил службу в Командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах. Выражаем искренние соболезнования семье Романовых, разделяем Вашу боль", - сказано в посте ВС.

О подробностях аварии, в которой погиб полковник, в командовании не сообщили, но задекларированная им машина - Cherry Amulet - вчера влетела в стоящую фуру на трассе возле Иванкова. Водитель фуры остановил авто, чтобы пойти в ларек, а когда вернулся - увидел жуткое зрелище.

В смертельном ДТП погиб полковник командования воздушных сил ВСУ (ФОТО 18+) - фото 201299

За рулем авто находился сам полковник, а его жена была на пассажирском сиденье. Оба погибли мгновенно. Их тела вытаскивали спасатели.

 

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Киевская область ДТП ВСУ офицер Новости Украина
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