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Под Киевом неадекват на машине разнес детскую площадку и сбежал (ФОТО)

19:00
Лишь чудом из-за неадекватного водителя никто не пострадал - фото 1
Лишь чудом из-за неадекватного водителя никто не пострадал

Днем в четверг, 4 июня, в жилом комплексе "Петровский квартал" в селе Святопетровское под Киевом произошло ЧП, которое вполне могло закончиться трагедией.

Молодой человек на Volkswagen, который находился в явно неадекватном состоянии, долгое время пытался припарковать машину, но в какой-то момент разогнался и влетел в детскую площадку.

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Разнеся в щепки песочницу, выключив громко играющую музыку, виновник ДТП вышел из машины и как ни в чем не бывало ушел домой. Во время ЧП на площадке находились как минимум пять малышей и взрослых, которые успели отскочить от автомобиля. Чудом никто из них не пострадал.

Под Киевом неадекват на машине разнес детскую площадку и сбежал (ФОТО) - фото 201035

Сам же молодой человек был одет в банный халат и вообще явно вел себя неадекватно. Тем не менее, задержать его силами женщин не получилось. А чуть позже с неадекватным водителем пообщались копы. От тестирования на драгере мужчина не отказался, а прибор показал отсутствие алкоголя в его крови. Но вот на наркотические тесты полицейские нарушителя правил дорожного движения почему-то не отправили, сославшись на отсутствие признаков опьянения запрещенными препаратами.

Под Киевом неадекват на машине разнес детскую площадку и сбежал (ФОТО) - фото 201039

Вполне может быть, что копы просто согласились прикрыть обдолбанного и явно опасного для общества водителя за баблишко. По крайней мере, пояснить их решение не проверять владельца авто на предмет опьянения иначе невозможно. Не ясно и то, составляли ли на нарушителя админпротоколы.

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