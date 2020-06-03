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В САП и НАБУ объявили о завершении дела Гладковского

15:40
Гладковскому инкриминируют нанесение ущерба в 17 миллионов гривен - фото 1
Гладковскому инкриминируют нанесение ущерба в 17 миллионов гривен

Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский вместе с экс-замглавы и директором одного из департаментов министерства обороны проходят по делу о хищениях и нанесении государству 17 миллионов гривен.

В среду, 3 июня, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро заявили о завершении досудебного расследования по уголовному производству о хищениях в Укроборонпроме.

Антикоррупционный суд отказал Гладковскому в отмене подозрения

Как утверждают в пресс-службе САП, прокуроры и детективы передали материалы дела подозреваемым и их адвокатам. После их ознакомления с доказательствами дело будет передано в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

"В ходе следствия было установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, доли в уставном капитале которой принадлежали этому должностному лицу и его близким, а именно ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", - отметили в ведомстве.

Речь идет совсем не о хищениях в "Укроборонпроме", о которых в прошлом году заявил Денис Бигус. В 2017-м году, как утверждают следователи, Гладковский вместе с чиновниками минобороны организовал закупку грузовых автомобилей "МАЗ 6317" по завышенным ценам. Производили авто на "дочке" компании "Богдан" - "Автосборочном заводе №2".

Напомним, имя Олега Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале прошлого года после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не слишком высокому рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. Экс-чиновник же зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью. Впрочем, само уголовное дело, которое на самом деле расследовали еще с 2017 года,

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Олег Гладковский САП НАБУ уголовное дело Коррупция в Укроборонпроме Новости
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