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Антикоррупционный суд отказал Гладковскому в отмене подозрения

Вчера, 22:20
У Гладковского пока не получилось пропетлять - фото 1
У Гладковского пока не получилось пропетлять

В среду, 20 мая, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу адвокатов экс-первого заместителя главы секретаря СНБО Олега Гладковского, которые требовали отменить все подозрения своему подзащитному.

И хотя следователи пока не накопали вещественных доказательств причастности Гладковского к масштабным коррупционным схемам при закупках в "Укроборонпроме", поскольку дело, по крайней мере, по документам, продвигается, судьи отказали обвиняемому.

Свинарчуку изменили подозрение: Все подробности

"Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу защитника по делу бывшего первого заместителя секретаря СНБО на постановление следственного судьи антикоррупционного суда от 4 мая, которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене подозрения, объявленной 18 октября по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением, которое послужило причиной тяжких последствий", - отметили в суде.

В результате сегодняшнего заседания коллегия судей отказалась отменять обвинения Олегу Гладковскому.

Как известно, экс-первый зам секретаря СНБО, по данным следователей, нанес государству 17 миллионов, 440 тысяч гривен в результате махинаций по оборонному заказу за 2017-й год.

Напомним, имя Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не сильному рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. Экс-чиновник же зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью.

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Олег Гладковский уголовное дело антикоррупционный суд Коррупция в Укроборонпроме Укроборонпром СНБО Новости
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