Антикоррупционный суд отказал Гладковскому в отмене подозрения

У Гладковского пока не получилось пропетлять

В среду, 20 мая, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу адвокатов экс-первого заместителя главы секретаря СНБО Олега Гладковского, которые требовали отменить все подозрения своему подзащитному.

И хотя следователи пока не накопали вещественных доказательств причастности Гладковского к масштабным коррупционным схемам при закупках в "Укроборонпроме", поскольку дело, по крайней мере, по документам, продвигается, судьи отказали обвиняемому.

"Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу защитника по делу бывшего первого заместителя секретаря СНБО на постановление следственного судьи антикоррупционного суда от 4 мая, которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене подозрения, объявленной 18 октября по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением, которое послужило причиной тяжких последствий", - отметили в суде.

В результате сегодняшнего заседания коллегия судей отказалась отменять обвинения Олегу Гладковскому.

Как известно, экс-первый зам секретаря СНБО, по данным следователей, нанес государству 17 миллионов, 440 тысяч гривен в результате махинаций по оборонному заказу за 2017-й год.

Напомним, имя Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не сильному рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. Экс-чиновник же зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью.