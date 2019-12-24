Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

В Ровно запретили гей-парады. Узнай почему

16:20
В Ровном запретили гей-парады. Узнай почему - фото 1
В Ровном запретили гей-парады. Узнай почему

Во вторник, 24 декабря, горсовет Ровно запретил проведение ЛГБТ-маршей.

"Живешь, п.. дар!": первого гея ВСУ жестко отлупили националисты – ФОТО

Об этом сообщает "Суспільне".

По данным источника, после рассмотрения вопроса об акциях ЛГБТ, местные депутаты решили запретить проведение подобных мероприятий на территории города.

В Ровно запретили гей-парады. Узнай почему - фото 193307

"Запретить на территории Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых" маршей равенства "," прайдов "," фестивалей квир-культуры "и т.п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми", - говорится в решении городского совета.

Законодательной основой для упомянутого запрета стал п. 4 ст. 3 "Семейного кодекса Украины", предусматривающий создание семьи лишь на основаниях, непротиворечащих моральным устоям общества ".

Отметим, что Ровно далеко не самый первый украинский город, запретивший ЛГБТ-марши. В октябре 2019 г. аналогичное решение вынес горсовет Черновцов. В вот в других городах сложилась иная ситуация. В частности, в этом году гей-парады прошли в Харькове, Киеве и Одессе. Правда, нравятся такие мероприятия далеко не всем.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ровно ЛГБТ депутаты семья Новости Украина
"Суспільне"
powered by lun.ua
Другое на тему
Суд вынес вердикт Кузьменко. Раскрыты детали - фото 1
Суд отклонил апелляцию Кузьменко. Раскрыты детали
16:55
Обвиняемые в расстреле Майдана выйдут на свободу - фото 1
Обвиняемых в расстреле Майдана готовят к обмену пленными
08:00
Антоненко оставили под стражей - фото 1
Riffmaster оставлен под арестом - полиция изыскала новые доказательства
Вчера, 16:52
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
Вчера, 12:33
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав сериала Netflix
20 декабря, 11:55
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 декабря, 10:53
Загрузка...