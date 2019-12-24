В Ровно запретили гей-парады. Узнай почему

В Ровном запретили гей-парады. Узнай почему

Во вторник, 24 декабря, горсовет Ровно запретил проведение ЛГБТ-маршей.

Об этом сообщает "Суспільне".

По данным источника, после рассмотрения вопроса об акциях ЛГБТ, местные депутаты решили запретить проведение подобных мероприятий на территории города.

"Запретить на территории Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых" маршей равенства "," прайдов "," фестивалей квир-культуры "и т.п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми", - говорится в решении городского совета.

Законодательной основой для упомянутого запрета стал п. 4 ст. 3 "Семейного кодекса Украины", предусматривающий создание семьи лишь на основаниях, непротиворечащих моральным устоям общества ".

Отметим, что Ровно далеко не самый первый украинский город, запретивший ЛГБТ-марши. В октябре 2019 г. аналогичное решение вынес горсовет Черновцов. В вот в других городах сложилась иная ситуация. В частности, в этом году гей-парады прошли в Харькове, Киеве и Одессе. Правда, нравятся такие мероприятия далеко не всем.