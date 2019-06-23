Выборы в Раду 2019 Грузия Чернобыль от HBO Владимир Зеленский война на Донбассе

Конная полиция, автозаки и презервативы с фекалиями: как проходит парад ЛГБТ в Киеве ФОТО

12:00
Гей-парад в Киеве-2019 - фото 1
Гей-парад в Киеве-2019

В воскресенье, 23 июня, выступающие против проведения гей-парадов активисты хотели забросать участников так называемого марша равенства "Киевпрайд" контрацептивами с фекалиями.

Сегодня в полиции Киева заявили о задержании девяти злоумышленников, которые намеревались помешать ЛГБТ-активистам провести шествие по столице.

Мосийчук объявил войну геям. И проиграл

Сторонники того, что выставлять напоказ свою ориентацию не следует, съезжались в центр Киева еще вчера вечером. Но воплотить свои замыслы в жизнь им не удалось. Согнанные к месту проведения гей-парада тысячи правоохранителей провели практически спецоперацию по задержанию провокаторов.

Конная полиция, автозаки и презервативы с фекалиями: как проходит парад ЛГБТ в Киеве ФОТО - фото 183152

По данным полиции, для обкидывания сторонников гей-движения и полисменов фекалиями совсем уж неадекватные активисты разбирали биотуалеты, а для расфасовки "снарядов" работали четыре "лаборатории".

Автобус с наполненными экскрементами презервативами задержали сегодня на Парковой. В нем к месту проведения "Киевпрайда" ехали девять человек возрастом от 18 до 48 лет. Всех их задержали.

Конная полиция, автозаки и презервативы с фекалиями: как проходит парад ЛГБТ в Киеве ФОТО - фото 183153

"Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части первой статьи 14 и части четвертой статьи 296 - "Приготовление к хулиганству". Теперь им могут впаять от трех до семи лет тюрьмы.

Конная полиция, автозаки и презервативы с фекалиями: как проходит парад ЛГБТ в Киеве ФОТО - фото 183154

Интересно, что согласно опубликованной статистике, Украина заняла 35-е место из 49 по терпимости к ЛГБТ. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

Правозащитные организации неоднократно поднимали вопрос прав ЛГБТ в Украине. Первые шаги в эту сторону у нас уже сделаны: так уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев ЛГБТ активист задержание полиция Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Усик может стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе - фото 1
Усик будет биться за титул абсолютного чемпиона в супертяжах
11:00
Саакашвили навел мост в политику не с первого раза - фото 1
Пригодность Саакашвили для депутатства была установлена лишь с четвертого дубля
Вчера, 18:26
Энергетика метеозависима - фото 1
В аномальную жару украинцы могут остаться без света
Вчера, 17:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
Вчера, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Загрузка...