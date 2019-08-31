Владимир Зеленский Верховна Рада Олег Сенцов война на Донбассе

В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные – ФОТО, ВИДЕО

16:00
В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные – ФОТО, ВИДЕО

В субботу, 31 августа, в Одессе прошел гей –парад. Но не обошлось без происшествий.

В Харькове пройдет первый гей-парад. Названа дата

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, на акцию собралось около 300 человек. Их покой охраняла полиция. И не зря.

В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные – ФОТО, ВИДЕО - фото 186897

Идея прайда понравилась не всем: представители консервативных организаций попытались помешать параду. Как результат, полиция задержала троих человек. Всех правонарушителей доставили в Приморский отдел.

В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные – ФОТО, ВИДЕО - фото 186898

Отметим, что из украинских городов настоящим центром гей-движения является Киев. В украинской столице парады проходят уже не первый год. По словам их организаторов, их целью является привлечение внимания к защите прав ЛГБТ.

В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные – ФОТО, ВИДЕО - фото 186899

Если верить статистике, защищать и вправду есть что. Согласно оной, Украина заняла 35-е место из 49 по терпимости к ЛГБТ. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

Однако несмотря на низкие рейтинги, первые шаги в сторону ЛГБТ у нас все же сделаны: для примера, уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Напомним, Мосийчук объявил войну геям. И проиграл.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Одесса ЛГБТ полиция Новости Украина
Думская
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский усилит свои полномочия. Что изменится? - фото 1
Зеленский усилит свои полномочия. Что изменится?
19:00
В Кремле "потеряли" Сенцова. Раскрыты детали - фото 1
В Москве "потеряли" Сенцова. Раскрыты детали
13:30
Новую главу МОЗ заменят. Кто ее сместит? - фото 1
Новую главу МОЗ уволят. Кто ее "сместит"?
12:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 2019: Список участников и тренеров 9 сезона
Вчера, 16:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Загрузка...