В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные – ФОТО, ВИДЕО

В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные – ФОТО, ВИДЕО

В субботу, 31 августа, в Одессе прошел гей –парад. Но не обошлось без происшествий.

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, на акцию собралось около 300 человек. Их покой охраняла полиция. И не зря.

Идея прайда понравилась не всем: представители консервативных организаций попытались помешать параду. Как результат, полиция задержала троих человек. Всех правонарушителей доставили в Приморский отдел.

Отметим, что из украинских городов настоящим центром гей-движения является Киев. В украинской столице парады проходят уже не первый год. По словам их организаторов, их целью является привлечение внимания к защите прав ЛГБТ.

Если верить статистике, защищать и вправду есть что. Согласно оной, Украина заняла 35-е место из 49 по терпимости к ЛГБТ. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

Однако несмотря на низкие рейтинги, первые шаги в сторону ЛГБТ у нас все же сделаны: для примера, уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Напомним, Мосийчук объявил войну геям. И проиграл.