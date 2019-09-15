KharkivPride: Полиция доминировала и над сторонниками ЛГБТ, и над противниками

Марш состоялся / KharkivPride

В воскресенье, 15 сентября, в Харькове состоялся KharkivPride 2019 - Марш Равенства, так же известный в кругах его противников как гей-парад, но таковым не являющийся.

Более тысячи представителей ЛГБТ-сообщества и сочувствующих прошли несколько сотен метров в Харькове по местной Площади Свободы в рамках KharkivPride 2019, ознаменовав тем самым, что и этот город может претенедовать на статус европейского.

Охраняли Марш Равенства в 2,5 раза большее число силовиков. И это количество было полностью оправдано. Дело в том, что среди сторонников так называемых "традиционных ценностей" проведение ЛГБТ-прайда является предосудительным, а потому православные фундаменталисты вместе с агрессивной молодежью из "Правого сектора", "Традиции и Порядка" и "Фрайкора" пытались протестовать и противодействовать проведению Марша. Первые - морально, вторые - физически.

KharkivPride: Марш Равенства прошел в Харькове:

Участников Марша несколько раз бомбардировали яйцам, также нескольких зазевавшихся и отставших от шествия пытались избить (двоих бедолаг якобы даже забрала скорая).

Не спало и МВД - нескольких противников шествия удалось схватить.

Фото - KharkivPride

Фото - KharkivPride

Фото - KharkivPride

Фото - KharkivPride

В целом, стоит признать "Марш Равенства" состоявшимся, правда, мэра Харькова - Геннадия Кернеса - на мероприятие заманить не удалось. Харьковский мэр изначально был против проведения шествия, однако потом отказался от борьбы, чем пассивно поддержал проведение ЛГБ-прайда.