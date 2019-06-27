Фекалии против геев Киева сохранят до суда. Что творится?

Фекалии против геев сохранят до суда. Что вообще творится?

Намедни в Киеве прошел гей-парад. К нему готовились долго и тщательно, с любовью и .. фекалиями.

Как мы сообщали ранее, перед столичным прайдом полиция задержала националистов с презервативами, наполненными отходами. По данным правоохранителей, для этой цели правые разломали несколько биотуалетов.

И все бы ничего, но мало кто задумывался о судьбе кондомов. Нацполиция решила прояснить ситуацию.

"Часть вещественных доказательств, включая презервативы с экскрементами, изъята и арестована. Согласно законодательству, храниться они должны до вынесения судом приговора", - заявили правоохранители.

И добавили, что правонарушителям грозит срок до 5 лет.

Напомним, экс-радикал Игорь Мосийчук попытался запретить гей-парад в Киеве. Но что-то пошло не так. Желая отстоять традиционные ценности (или монополию Ляшко? – прим. ред), одиозный нардеп обратился к Фемиде. Но увы! Окружной админсуд Киева, вопреки своему обыкновению, не поддержал требования Мосийчука. И постановил следующее…