Фекалии против геев Киева сохранят до суда. Что творится?
Намедни в Киеве прошел гей-парад. К нему готовились долго и тщательно, с любовью и .. фекалиями.
Как мы сообщали ранее, перед столичным прайдом полиция задержала националистов с презервативами, наполненными отходами. По данным правоохранителей, для этой цели правые разломали несколько биотуалетов.
И все бы ничего, но мало кто задумывался о судьбе кондомов. Нацполиция решила прояснить ситуацию.
"Часть вещественных доказательств, включая презервативы с экскрементами, изъята и арестована. Согласно законодательству, храниться они должны до вынесения судом приговора", - заявили правоохранители.
И добавили, что правонарушителям грозит срок до 5 лет.
Напомним, экс-радикал Игорь Мосийчук попытался запретить гей-парад в Киеве. Но что-то пошло не так. Желая отстоять традиционные ценности (или монополию Ляшко? – прим. ред), одиозный нардеп обратился к Фемиде. Но увы! Окружной админсуд Киева, вопреки своему обыкновению, не поддержал требования Мосийчука. И постановил следующее…