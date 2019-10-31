В Черновцах запретили гей-парады. Раскрыты детали

В Черновцах запретили ЛГБТ-парады. Раскрыты детали

В Черновцах местные власти запретят какие-либо ЛГБТ-мероприятия на территории города.

Об этом сообщает УНИАН.

По данным СМИ, решение о запрете поддержали 24 депутата местного совета. Поводом для санкций послужила петиция гражданина Николая Гунько, который предложил принять устав городской общины с запретом ЛГБТ-мероприятий. Прошение поддержало 250 человек.

Реакции от сексуальных меньшинств пока не последовало, а ведь им и правда есть за что бороться.

Согласно международным рейтингам, Украина занимает 35-е место из 49 по терпимости к геям. Однако несмотря на такую оценку, первые шаги в сторону ЛГБТ у нас все же сделаны: для примера, уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Кроме того в Украине регулярно организовывают гей-парады. В 2019 г. ЛГБТ-марши прошли в нескольких крупнейших городах страны: в Харькове, Киеве и Одессе. Правда, нравятся такие мероприятия далеко не всем.

Напомним, Вакарчук поддержал ЛГБТ – заявление.