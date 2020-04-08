В ООН пообещали русским обязательную кару за гибель MH17
Кремлевские террористы не сумеют уйти от ответственности за катастрофу самолета рейса Малайзийских авиалиний, хотя Москва и пытается использовать ООН для этого.
С таким заявлением в среду, 8 апреля, выступил постпред Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица после заседания Совбеза ведомства.
По словам дипломата, Бельгия, Нидерланды, Австралия, Малайзия и Украина, а также другие члены Совета Безопасности также поддержали тезис о невозможности избежания наказаний для убивших 298 человек.
- Россия инициировала обсуждения международного расследования, связанного с катастрофой малайзийского самолета рейса МН17. В минуту можно было бы представить, что в Москве наконец решили сообщить Совету Безопасности о готовности сотрудничать со следствием, как того требует одобрена в 2014 году резолюция 2166. Но чуда не произошло, - отметил Кислица. - Агрессор продолжает злоупотреблять площадкой ООН по вопросам безопасности для дискредитации судебного процесса в Гааге. В 2015 году РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о создании международного трибунала по делу МН17. Русские не сотрудничают ни со следственной группой, которая доказала происхождения российской ракеты, ни с нидерландской судебной системой, осуществляющей уголовное производство.
Напомним, пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".
По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.
В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.
9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.