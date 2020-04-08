В ООН пообещали русским обязательную кару за гибель MH17

Русские все еще пытаются отпетлять от наказания за сбитый "Боинг"

Кремлевские террористы не сумеют уйти от ответственности за катастрофу самолета рейса Малайзийских авиалиний, хотя Москва и пытается использовать ООН для этого.

С таким заявлением в среду, 8 апреля, выступил постпред Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица после заседания Совбеза ведомства.

По словам дипломата, Бельгия, Нидерланды, Австралия, Малайзия и Украина, а также другие члены Совета Безопасности также поддержали тезис о невозможности избежания наказаний для убивших 298 человек.

- Россия инициировала обсуждения международного расследования, связанного с катастрофой малайзийского самолета рейса МН17. В минуту можно было бы представить, что в Москве наконец решили сообщить Совету Безопасности о готовности сотрудничать со следствием, как того требует одобрена в 2014 году резолюция 2166. Но чуда не произошло, - отметил Кислица. - Агрессор продолжает злоупотреблять площадкой ООН по вопросам безопасности для дискредитации судебного процесса в Гааге. В 2015 году РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о создании международного трибунала по делу МН17. Русские не сотрудничают ни со следственной группой, которая доказала происхождения российской ракеты, ни с нидерландской судебной системой, осуществляющей уголовное производство.

Напомним, пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.