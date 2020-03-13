Суд по делу MH17 в Гааге могут перенести

Суд по делу MH17 могут отложить или перенести

Пандемия коронавируса благоприятно сказывается для политических побед страны-террориста и в Украине, и на международном уровне.

Под информационным прикрытием новостей о COVID-19 русские внедряют в действие план по капитуляции нашей страны, а также - уже из-за карантина - получают отсрочку в наказании за сбитый гражданский борт Малайзийских авиалиний.

Об этом написали журналисты издания nu.nl, об этом сегодня завил пресс-секретарь Окружного суда Гааги, где уже начали процесс рассмотрения дела об авиакатастрофе рейса MH17.

- Совет по судебным органам Нидерландов сообщил о высокой вероятности приостановки всех процессов. Cотрудники судебной системы будут работать удаленно до 31 марта. Что касается слушаний производства о сбитом над Донбассом "Боинге", то решение будет принято не позднее 18-го числа. Не исключено, что процесс продолжится посредством видеосвязи. Второй вариант - перенос процесса в другое место.

Напомним, пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.