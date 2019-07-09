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Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17

08:00
Уголовное дело о крушении MH17 Украина передает Нидерландам - фото 1
Уголовное дело о крушении MH17 Украина передает Нидерландам

Украинские правоохранители справились со своей частью расследования крушения  "Боинга" Малайзийских авиалиний, который был сбит кадровыми российскими военными на Донбассе в 2014 году.

Суд над военными преступниками, причастными а гибели 298 ни в чем не повинных людей, начнётся 9 марта 2020-го в Гааге, а для подготовки обвинения материалы проведённого украинской стороной расследования и были нужны правоохранителям Нидерландов.

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По словам замминистра юстиции Сергея Петухова, передача дела состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве по расследованию MH17, заключённому между странами два года назад.

"Начали процедуру передачи уголовного производства из Украины, – заявил Петухов. - Соглашение станет еще более важным на стадии судебного разбирательства, которое начнется 9 марта 2020 года".

Как известно, из-за блокировки русскими проведения международного трибунала судить убийц в предназначенном для этого институте оказалось невозможно.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве.

Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.

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