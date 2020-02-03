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Гибель рейса MH17: Нидерланды выдвинули обвинения исполнителям теракта

17:10
Нидерланды предъявили обвинение ключевым фигурантам дела МН17 - фото 1
Нидерланды предъявили обвинение ключевым фигурантам дела МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" рейса МН17 и вызвала их для проведения следственных действий.

Об этом стало известно из сообщения адвокатов террористов, которые из-за презумпции невиновности находятся пока лишь в статусе подозреваемых.

Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года являются россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот").

Судебное рассмотрения этого резонансного дела должно начаться в марте 2020 года.

Напомним, следствие пошагово восстановили все детали преступлния русских в украинском небе и не имеет никаких сомнений в виновности террористов. Не скрывали своей вины изначально и сами террористы, думая, что с помощью ЗРК "Бук" сбили укранский военный борт, однако когда оказалось, что это малазийский "боинг" и жертв 298 человек - резко ушли в отказ, начав плодить новые и новые "версии" в свое оправдание.

В обеление террористов включилсь вся пропагандистская машина России, однако ее сила рассчитана на внутреннее пользование - под натиском фактов все версии россиян были последовательно опровергнуты.

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Нидерланды Россия Игорь Гиркин Расследование MH17 Новости Мир
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