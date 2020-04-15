В Нацгвардии выявили первый случай COVID-19: Раскрыты детали

В Нацгвардии выявили первый случай COVID-19: Раскрыты детали

У военнослужащего Нацгвардии подтвердился COVID-19. Это первый подтвержденный случай коронавируса в воинском формировании.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

По данным источника, 9 апреля нацгвардеец был доставлен в Харьковский госпиталь МВД. Первый тест на COVID-19 показал негативный результат. 14 апреля в связи с наличием клинических признаков коронавируса ему провели тест ПЦР. На следующий день врачи подтвердили заболевание.

На данный момент состояние военнослужащего удовлетворительное, его температура в пределах нормы. Он получает всю необходимую медицинскую помощь. Лица, контактировавшие с больным, определены; за ними назначен медицинский уход.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19, Минобороны пересмотрело сроки демобилизации солдат срочной службы и весеннего призыва. Во время карантина "военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия".