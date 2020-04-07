COVID-19 нанес удар по ВСУ, есть первая жертва

COVID-19 нанес удар по ВСУ, есть первая жертва

Военнослужащая ВСУ скончалась от осложнений COVID-19.

Об этом Генштаб ВСУ сообщает в Facebook.

"На 07:00 7 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID19, вызванной коронавирусом SARS_CoV_2, из них 1 летальный", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Генштабе, умершим пациентом является женщина – служащая одной из воинских частей Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Спустя неделю ее состояние ухудшилось и она была госпитализирована в ЦРБ г. Надворная, 30 марта ее перевели в реанимационное отделение. 6 апреля женщина умерла от осложнений болезни. В этот же день подтвердился ее диагноз - COVID-19.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19, Минобороны пересмотрело сроки демобилизации солдат срочной службы и весеннего призыва. Во время карантина "военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия".