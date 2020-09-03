В МИД отреагировали на отравление Навального жестче, чем на убийства бойцов ВСУ

В МИД вступились за пособника Путина Навального

Украинские дипломаты проехались по Кремлю из-за попытки убийства скрывающегося под легендой либерала пособника режима Путина Алексея Навального.

С весьма жестким заявлением, которое должно было быть для корреляции с официальной позицией Украины, выступили вечером в среду, 2 сентября, представители внешнеполитического ведомства страны.

Отреагировав на данные правительства Германии о том, что Навального отравили ядом из группы нервно-паралитических веществ "новичок", в министерстве иностранных дел решили на весь мир заявить об очередном преступном акте путинско-террористической державы.

Примечательно, что в МИД ни словом не обмолвились о том, что попытка убийства фейкового оппозиционера являлась "беспокоящей провокацией" или "неосторожным обращением с оружием массового поражения", как пытаются обелить российские теракты и нарушения режима перемирия на Донбассе.

- Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом, - заявили дипломаты. - Мы убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту нечеловеческую расправу Кремля над Навальным. Только единодушная решительная позиция, включая санкции, может заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств.

Напомним, 20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.

Российского блогера и играющего роль оппозиционера в РФ откачать не удалось, и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию.