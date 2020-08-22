Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Борис Патон Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Навального отправили в Германию: Все подробности

09:02
Навального отправили в Германию: Все подробности - фото 1
Навального отправили в Германию: Все подробности

Российского блогера Алексея Навального отправили на лечение в Германию.

Сын-мажор Пескова сидел в тюрьме: Навальный вскрыл правду об отпрыске спикера Путина

Об этом сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

"Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - рассказала спикер.

Навального отправили в Германию: Все подробности - фото 204327

Что было ранее?

20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.

К сожалению, российского блогера откачать не удалось и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Алексей Навальный Германия Новости Россия
Без табу
Другое на тему
Хотите в Беларусь - готовьте загранпаспорт - фото 1
Украина отменяет безвизовый режим с Беларусью
Вчера, 20:00
Назар Холодницкий увольняется из САП - фото 1
Назар Холодницкий досрочно уходит из САП
Вчера, 13:00
В Украине больше нет свободных больниц первой волны COVID-19 - фото 1
Коронавирусные больные заполонили украинские больницы
Вчера, 12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30