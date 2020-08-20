Алексей Навальный впал в кому: Все подробности

Алексей Навальный впал в кому: Все подробности

Российский блогер Алексей Навальный впал в кому.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно. В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увёл полицейских в другую комнату", - заявила спикер.

Позже Кира Ярмыш добавила, что Алексей Навальный впал в кому.

"Только что было официальное выступление представителя больницы перед журналистами - замглавврача. Сказано то же самое: стабильно тяжелое состояние, кома, ивл. О диагнозе не говорит , есть ли угроза жизни - не говорит", - добавила спикер.

Что было ранее?

20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.