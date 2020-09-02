Владимир Зеленский Витольд Фокин Карантин в Украине Танці з зірками Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

В ФРГ назвали точную причину отравления Навального

17:13
В ФРГ назвали точную причину отравления Навального - фото 1
В ФРГ назвали точную причину отравления Навального

Правительство Германии сделало официальное заявление о причине отравления российского блогера Алексе Навального.

Отравление Навального: ФРГ неожиданно запросила данные у Болгарии

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

По данным специалистов лаборатории Бундесвера, Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с "Новичком". В связи с этим правительство ФРГ осудило действия Кремля и призвало его к ответу за совершенное преступление.

Что было ранее?

20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.

К сожалению, российского блогера откачать не удалось и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Германия Алексей Навальный Россия Отравление Новости Мир
Без табу
Другое на тему
На востоке Украины вспыхнул сокрушительный пожар: Зеленский срочно созвал совещание - фото 1
На востоке Украины вспыхнул сокрушительный пожар: Зеленский срочно созвал совещание
19:42
Антона Полякова отметелили неизвестные - фото 1
В Киеве избили бывшего "слугу народа", который обслуживает Коломойского
12:40
Коронавирус наращивает обороты - фото 1
Украина снова поставила антирекорд по заражению COVID-19
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
Вчера, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00