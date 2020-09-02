В ФРГ назвали точную причину отравления Навального

В ФРГ назвали точную причину отравления Навального

Правительство Германии сделало официальное заявление о причине отравления российского блогера Алексе Навального.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

По данным специалистов лаборатории Бундесвера, Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с "Новичком". В связи с этим правительство ФРГ осудило действия Кремля и призвало его к ответу за совершенное преступление.

Что было ранее?

20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.

К сожалению, российского блогера откачать не удалось и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию.