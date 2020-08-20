Соратники Навального попросили вывезти его за границу
Штаб Алексея Навального попытается вывезти политика за границу для прохождения дальнейшего лечения.
Об этом cообщила лечащий врач Навального и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева в Twitter.
"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала доктор.
Что было ранее?
20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.
К сожалению, российского блогера откачать не удалось и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.
Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль.
"Если обратятся к Кремлю (соратники Навального – прим ред.) или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.