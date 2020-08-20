Соратники Навального попросили вывезти его за границу

Соратники Навального попросили вывезти его за границу

Штаб Алексея Навального попытается вывезти политика за границу для прохождения дальнейшего лечения.

Об этом cообщила лечащий врач Навального и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева в Twitter.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала доктор.

Что было ранее?

20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.

К сожалению, российского блогера откачать не удалось и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль.

"Если обратятся к Кремлю (соратники Навального – прим ред.) или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.