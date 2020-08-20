Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Борис Патон Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

В России отравили Алексея Навального

08:54
В России отравили Алексея Навального - фото 1
В России отравили Алексея Навального

В России отравили известного блогера Алексея Навального.

Навального отказались регистрировать кандидатом в президенты РФ

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - заявила спикер.

По словам Ярмыш, Навального скорее-всего отравили, подсыпав что-то в чай.

"Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила пресс-секретарь политика.

На данный момент он пребывает в реанимации отделения токсикологии больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска. Как уточняет другой источник, Алексей Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Предположительно, блогер собирал новые сведения для очередного расследования ФБК.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Алексей Навальный Новости
Без табу
Другое на тему
Украина обеспечит дальнейшее водоснабжение боевиков "ЛДНР" - фото 1
Украина обеспечит дальнейшее водоснабжение боевиков "ЛДНР"
13:14
Алексей Навальный впал в кому: Все подробности - фото 1
Алексей Навальный впал в кому: Все подробности
12:38
В Украине зафиксирован мощнейший антирекорд по COVID-19: Что происходит? - фото 1
В Украине зафиксирован мощнейший антирекорд по COVID-19: Что происходит?
10:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30