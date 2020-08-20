В России отравили Алексея Навального

В России отравили Алексея Навального

В России отравили известного блогера Алексея Навального.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - заявила спикер.

По словам Ярмыш, Навального скорее-всего отравили, подсыпав что-то в чай.

"Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила пресс-секретарь политика.

На данный момент он пребывает в реанимации отделения токсикологии больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска. Как уточняет другой источник, Алексей Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Предположительно, блогер собирал новые сведения для очередного расследования ФБК.