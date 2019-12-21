В Луцке полицейских пырнули ножом. Раскрыты детали

В Луцке полицейских пырнули ножом. Раскрыты детали

В пятницу, 20 декабря, в Луцке ранили полицейских, находившихся вне службы.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным источника, неизвестные мужчины, пребывая под градусом, причинили телесные повреждения случайному прохожему. За него заступились полицейские, которые находились вне службы. Однако задиры не отреагировали на увещевания: один из них достал нож и нанёс ранения правоохранителям и их знакомому.

Одного из пострадавших госпитализировали, преступник задержан.

По факту преступления полиция открыла уголовное производство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство с применением оружия"). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, боевики "ЛНР" в Горловке пырнули ножом пенсионера.