В Луцке полицейских пырнули ножом. Раскрыты детали
В Луцке полицейских пырнули ножом. Раскрыты детали
В пятницу, 20 декабря, в Луцке ранили полицейских, находившихся вне службы.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
По данным источника, неизвестные мужчины, пребывая под градусом, причинили телесные повреждения случайному прохожему. За него заступились полицейские, которые находились вне службы. Однако задиры не отреагировали на увещевания: один из них достал нож и нанёс ранения правоохранителям и их знакомому.
Одного из пострадавших госпитализировали, преступник задержан.
По факту преступления полиция открыла уголовное производство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство с применением оружия"). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, боевики "ЛНР" в Горловке пырнули ножом пенсионера.
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Напомним, боевики "ЛНР" в Горловке пырнули ножом пенсионера.
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