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В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации

12:40
В Киеве и области объявили режим чрезвычайной ситуации - фото 1
В Киеве и области объявили режим чрезвычайной ситуации

В среду, 18 марта, руководство Киевской облгосадминистрации решило классифицировать происходящее с коронавирусом как медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня.

Об этом сообщили на странице ОГА в Facebook, отметив, что решение принималось на по результатам анализа эпидемиологической ситуации в области.

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"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня, а также временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - заявили чиновники.

Из-за режима ЧС в области будут действовать ограничения на работу гипермаркетов и супермаркетов, а также рынков и ТРЦ. Заведения продуктового сектора работать, само собой, будут. А вот "Эпицентру" придется закрыться, как бы компания не пыталась мимикрировать под аптеку.

Вполне может быть, что руководство области также введет дополнительные ограничения на передвижения людей. Поскольку массовые скопления людей, к примеру, в транспорте, несут постоянный характер. Особенно после закрытия метро и введения не работающих и не контролируемых ограничений на количество пассажиров в салоне.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог".

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