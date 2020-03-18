В Киеве все забили на карантин из-за закрытого метро (ФОТО+ВИДЕО)

Карантин в Киеве выглядит так

Утром в среду, 18 марта, столица Украины погрузилась в настоящий хаос. Из-за закрытия главной артерии города в связи с карантином.

Самое печальное в произошедшем заключается в том, что никакого эффекта противоэпидемиологические меры от Зеленского вообще не несут, поскольку наземный транспорт в принципе не способен справиться с нагрузкой при отсутствии подземки.

О том, чтобы обеспечивать хоть сколько-нибудь стабильную работу одних только государственных органов с введенными Кабмином ограничениями в 10-20 человек на маршрутку, троллейбус, трамвай и автобус, и вообще речи быть не может.

Вот и сегодня утром на каждой остановке Киева образовались такие очереди, что в транспорт начали пускать в десятки раз больше людей, чем разрешено. Масок при этом практически ни у кого нет. И хотя они не способны предоставить адекватную защиту от инфицирования, защитить окружающих от слюны носителя вполне могут.

Более того, ситуация со временем может становиться только хуже, поскольку увеличится количество распространителей коронавируса, которые будут продолжать кататься на работу, ведь у миллионов жителей Киева отсутствует возможность трудиться удаленно, а на карантин они могут уйти лишь за свой счет.

При этом оплачивать аренду квартиры, покупать дорожающие продукты и вообще выживать с семьей, не получая средств, практически невозможно.

Кроме того, на дорогах столицы образовались огромнейшие пробки, поскольку они оказались просто перенасыщены транспортом.

К слову, в других странах, где бушует пандемия коронавируса, даже при жесточайшем карантине общественный транспорт работает в обычном режиме.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог".