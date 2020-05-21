Владимир Зеленский Карантин в Украине Джо Байден война на Донбассе

В МОЗ опубликовали этапы выхода Украины из карантина

22:20
Карантин полностью закончат 15 июня - фото 1
Карантин полностью закончат 15 июня

Вечером в четверг, 21 мая, чиновники министерства здравоохранения обнародовали обновленный план по ослаблению карантинных мер, бездумно запущенных правительством в середине марта.

Всего, как свидетельствует распространенная минздравом инфорграфика, нашу страну ждет еще пять этапов смягчений из шести запланированных.

Кабмин планирует продлить запрет работы киевского метро

Сейчас же мы находимся на конечной стадии первого этапа, а уже с 22 мая запустится так называемый "адаптивный карантин". Правительство разрешит работу общественного транспорта и перевозок внутри области, а также прекратит запрещать религиозные мероприятия при соблюдении требований. Для чего был указан этот пункт, если попы и без того могли собирать верующих в церквях и даже безнаказанно нарушать все меры, не ясно. Кроме того, с завтрашнего дня станут возможными спортивные соревнования, а также откроются гостиницы.

С 25 мая в МОЗ запланировали запустить метро и открыть детские сады.

Четвертый этап, который начнется 1 июня, подразумевает возвращение в обычный график работы фитнес-залов, а также учебных заведений с ограничением на сборы в группах по 10 человек и не более.

10 июня в стране откроются помещения кафе и ресторанов, а также отели.

А уже 15 июня правительство собирается объявить или о победе над коронавирусом, или об игнорировании вируса, поскольку страна к тому моменту должна вернуться к нормальной жизни. Последним пунктом, который будет снят, станет старт авиарейсов.

В МОЗ опубликовали этапы выхода Украины из карантина - фото 200371

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Карантин в Украине Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения Кабмин Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Енина отправят в Гаагу - фото 1
Зеленский назначил представителя Украины в суде ООН
21:40
Зеленский подписал антиколомойский закон - фото 1
Зеленский разблокировал возможность получения кредита МВФ
20:20
Следователи переписали дело Шеремета - фото 1
В полиции сменили подозрения фигурантам дела Шеремета
19:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
18 мая, 11:05
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20