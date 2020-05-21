В МОЗ опубликовали этапы выхода Украины из карантина

Карантин полностью закончат 15 июня

Вечером в четверг, 21 мая, чиновники министерства здравоохранения обнародовали обновленный план по ослаблению карантинных мер, бездумно запущенных правительством в середине марта.

Всего, как свидетельствует распространенная минздравом инфорграфика, нашу страну ждет еще пять этапов смягчений из шести запланированных.

Сейчас же мы находимся на конечной стадии первого этапа, а уже с 22 мая запустится так называемый "адаптивный карантин". Правительство разрешит работу общественного транспорта и перевозок внутри области, а также прекратит запрещать религиозные мероприятия при соблюдении требований. Для чего был указан этот пункт, если попы и без того могли собирать верующих в церквях и даже безнаказанно нарушать все меры, не ясно. Кроме того, с завтрашнего дня станут возможными спортивные соревнования, а также откроются гостиницы.

С 25 мая в МОЗ запланировали запустить метро и открыть детские сады.

Четвертый этап, который начнется 1 июня, подразумевает возвращение в обычный график работы фитнес-залов, а также учебных заведений с ограничением на сборы в группах по 10 человек и не более.

10 июня в стране откроются помещения кафе и ресторанов, а также отели.

А уже 15 июня правительство собирается объявить или о победе над коронавирусом, или об игнорировании вируса, поскольку страна к тому моменту должна вернуться к нормальной жизни. Последним пунктом, который будет снят, станет старт авиарейсов.