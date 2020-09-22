В киевской больнице пациенты с COVID-19 второй день подряд выходят из окон

В больнице № 4 за два дня - два самоубийства

Во вторник, 22 сентября, в киевской больнице №4, которая выделена под лечение зараженных коронавирусом, выпрыгнул из окна второго этажа пациент. Вчера точно так же покончил с собой его сосед по палате.

Как утвреждают очевидцы случившегося, в обоих случаях медики пытались реанимировать пострадавших, которые от падения с казалось бы небольшой высоты получили серьезные травмы.

Спасти им жизнь у врачей не получилось, а причины череды самоубийств будут выяснять полицейские.

- Погибшими оказались мужчины 68 и 42 лет. Они оба болели COVID-19, - отметила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. - По фактам ЧП открыты уголовные дела по части первой статьи 115 УК Украины - "Умышленное убийство". При этом следователи подозревают, что случившееся было именно суицидом.

В каком состоянии находились погибшие, неизвестно. Но, судя по тому, что они были госпитализированы, у обоих была тяжелая пневмония.

В соцсетях люди пишут о том, что условия пребывания пациентов в четвертой больнице, нельзя назвать человеческими, а для хоть сколько-нибудь эффективного лечения симптомов COVID-19 в учреждении нет достаточного количестве лекарств. Покупать медпрепараты приходится родственникам зараженных. Причем не за самые маленькие деньги. Не исключено, что мужчины покончили с собой из-за невозможности получать адекватное лечение.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.