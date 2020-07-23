Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

В Киеве возле ТРЦ неизвестные заминировали легковушку (ВИДЕО)

Вчера, 14:00
Полицейские саперы изучают якобы заминированную машину - фото 1
Полицейские саперы изучают якобы заминированную машину

Утром в четверг, 23 июля, в полицию Киева поступил анонимный звонок о находящейся внутри автомобиля Audi взрывчатке, после чего на место сразу же выехали взрывотехники.

Как сообщили в пресс-службе полиции столицы, звонивший указал на машину, припаркованную на стоянке торгового центра "Метрополис" у станции метро "Оболонь".

Угонщик из Полтавы взял в заложники главу полиции и уехал на предоставленной машине

В связи с инцидентом копы быстро перекрыли территорию и эвакуировали людей из потенциально опасной зоны. Людей просят оставаться дома и воздержаться от посещения торгового центра.

- На месте ЧП работают полицейские и взрывотехники, которые изучают салон машины, которая, по сообщению анонима, заминирована, - отметили правоохранители.

Напомним, если с момента начала российско-украинской войны излюбленным способом насолить украинцам у террористов были звонки в полицию с ложными сообщениями о минировании станций метро, железнодорожных вокзалов и других объектов критически важной инфраструктуры, то с недавних пор Киев захлестнули вполне реальные случаи закладывания взрывчатки. Так, на прошлой неделе неизвестные привели в действие взрывное устройство у станции метро "Шулявская", в результате чего тяжелые травмы получил прохожий студент.

Через несколько дней взрывчатку заложили неподалеку от станции метро "Минская". Ее обезвредили контролируемым подрывом столичные саперы.

Кроме того, на телефоны экстренных служб сообщения о брошенных чемоданах, коробках и сумках в неизвестным содержимым стали регулярно поступать.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев терроризм полиция взрывчатка минирование Новости Украина
Без Табу
Другое на тему
В Киеве таинственно погиб активист: Полицию подозревают в сокрытии убийства - фото 1
В Киеве таинственно погиб активист: Полицию подозревают в сокрытии убийства
Вчера, 22:50
Медику ВСУ вырезали кости: Ужасные детали зверств боевиков - фото 1
Медику ВСУ вырезали кости: Ужасные детали зверств боевиков
Вчера, 22:26
Президент Украины собрался заключить новый договор с Путиным: О чем он будет? - фото 1
Президент Украины собрался заключить новый договор с Путиным: О чем он будет?
Вчера, 20:34
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30