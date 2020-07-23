В Киеве возле ТРЦ неизвестные заминировали легковушку (ВИДЕО)

Полицейские саперы изучают якобы заминированную машину

Утром в четверг, 23 июля, в полицию Киева поступил анонимный звонок о находящейся внутри автомобиля Audi взрывчатке, после чего на место сразу же выехали взрывотехники.

Как сообщили в пресс-службе полиции столицы, звонивший указал на машину, припаркованную на стоянке торгового центра "Метрополис" у станции метро "Оболонь".

В связи с инцидентом копы быстро перекрыли территорию и эвакуировали людей из потенциально опасной зоны. Людей просят оставаться дома и воздержаться от посещения торгового центра.

- На месте ЧП работают полицейские и взрывотехники, которые изучают салон машины, которая, по сообщению анонима, заминирована, - отметили правоохранители.

Напомним, если с момента начала российско-украинской войны излюбленным способом насолить украинцам у террористов были звонки в полицию с ложными сообщениями о минировании станций метро, железнодорожных вокзалов и других объектов критически важной инфраструктуры, то с недавних пор Киев захлестнули вполне реальные случаи закладывания взрывчатки. Так, на прошлой неделе неизвестные привели в действие взрывное устройство у станции метро "Шулявская", в результате чего тяжелые травмы получил прохожий студент.

Через несколько дней взрывчатку заложили неподалеку от станции метро "Минская". Ее обезвредили контролируемым подрывом столичные саперы.

Кроме того, на телефоны экстренных служб сообщения о брошенных чемоданах, коробках и сумках в неизвестным содержимым стали регулярно поступать.