Угонщик из Полтавы взял в заложники главу полиции и уехал на предоставленной машине

Злоумышленнику предоставили микроавтобус

Злоумышленник, который сегодня утром взял в заложники бойца уголовного розыска полиции Полтавы, добился частичного выполнения своих требований.

Как написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в ходе переговоров в заложниках у террориста оказался начальник полиции Полтавской области Виталий Шиян.

"После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника ГУНП Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле "Богдан", - отметил соратник Авакова.

Случилось же ЧП, по словам замминистра, около 9:05 у здания административного суда. Полицейские пытались задержать угонщика автомобилей, но что-то пошло не так. Во время операции преступник достал гранату ГРД-5 и захватил в заложники копа, с которым и сел в машину.

В то же время в полиции Полтавы утверждают, что злоумышленнику предоставили ВАЗ-2115, который сейчас едет в сторону Киева.

Спецоперация "Гром", которую объявили сегодня в Полтаве, продолжается. Кроме того, полицейские пытаются довести переговоры до логического завершения и заставить его сдаться.