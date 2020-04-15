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В Киеве усилят контроль при въезде: Что изменится?

Вчера, 21:53
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В Киеве установят новые блокпосты: Что происходит?

С 16 апреля столичные власти ужесточают пропускной режим при въезде в Киев.

У Кличко рассказали о закрытии Киева: Что изменится?

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отныне граждане, въезжающие в столицу, обязаны проходить процедуру температурного скрининга. Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00.

КПП будут расположены по следующим адресам:

  • ул. Богатырская, 32-Е;
  • просп. Броварской;
  • ул. Бориспольское шоссе;
  • просп. Академика Глушкова;
  • шоссе Житомирское;
  • ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
  • Днепровское шоссе;
  • ул. Вышгородская, 83-А;
  • 27 км Столичного шоссе.
В Киеве усилят контроль при въезде: Что изменится? - фото 198748

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.

23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.

 

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