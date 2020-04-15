В Киеве усилят контроль при въезде: Что изменится?

В Киеве установят новые блокпосты: Что происходит?

С 16 апреля столичные власти ужесточают пропускной режим при въезде в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отныне граждане, въезжающие в столицу, обязаны проходить процедуру температурного скрининга. Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00.

КПП будут расположены по следующим адресам:

ул. Богатырская, 32-Е;

просп. Броварской;

ул. Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

шоссе Житомирское;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.

23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.