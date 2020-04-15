В Киеве усилят контроль при въезде: Что изменится?
С 16 апреля столичные власти ужесточают пропускной режим при въезде в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Отныне граждане, въезжающие в столицу, обязаны проходить процедуру температурного скрининга. Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00.
КПП будут расположены по следующим адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- просп. Броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.
18 марта перестал работать Киевский метрополитен.
20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.
23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.