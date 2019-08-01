В Генштабе назвали заявления Хомчака о перемирии неактуальными

Бои на Донбассе резко обострились

В четверг, 1 августа, пресс-службе Генерального штаба ВСУ пришлось пояснять за не совсем адекватные изречения назначенного Зеленским начальником ведомства Руслана Хомчака о том, что "единичные обстрелы не считаются нарушением перемирия".

Отдуваться за генерала пришлось заместителю начальника Управления связей с общественностью Вооруженных Сил Украины Юзефу Венсковичу, который заявил, что изречения Хомчака следует считать неактуальными.

При этом ответить, считают ли в Генеральном штабе ситуацию на Донбассе срывом договоренности о перемирии, офицер не смог.

- Вчера были единичные обстрелы. Сегодня же ситуация изменилась, но в заявлении начальника Генштаба главное то, что в случае критического обострения ситуации подразделения ВСУ готовы к адекватным действиям, - отметил Венскович.

Как известно, вчера Хомчак рассказывал об эффективности достигнутой договоренности о перемирии с террористами. При этом почти с самого начала вступления в силу режима тишины оккупанты не прекратили огонь, а лишь снизили его интенсивность. Спустя же пару недель в ход пошло уже не только стрелковое вооружение, но и запрещенное минскими договоронностями.