война на Донбассе Борис Джонсон Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

В Генштабе назвали заявления Хомчака о перемирии неактуальными

17:40
Бои на Донбассе резко обострились - фото 1
Бои на Донбассе резко обострились

В четверг, 1 августа, пресс-службе Генерального штаба ВСУ пришлось пояснять за не совсем адекватные изречения назначенного Зеленским начальником ведомства Руслана Хомчака о том, что "единичные обстрелы не считаются нарушением перемирия".

Отдуваться за генерала пришлось заместителю начальника Управления связей с общественностью Вооруженных Сил Украины Юзефу Венсковичу, который заявил, что изречения Хомчака следует считать неактуальными.

Трехсторонная контактная группа отказалась видеть нарушения террористами перемирия

При этом ответить, считают ли в Генеральном штабе ситуацию на Донбассе срывом договоренности о перемирии, офицер не смог.

- Вчера были единичные обстрелы. Сегодня же ситуация изменилась, но в заявлении начальника Генштаба главное то, что в случае критического обострения ситуации подразделения ВСУ готовы к адекватным действиям, - отметил Венскович.

Как известно, вчера Хомчак рассказывал об эффективности достигнутой договоренности о перемирии с террористами. При этом почти с самого начала вступления в силу режима тишины оккупанты не прекратили огонь, а лишь снизили его интенсивность. Спустя же пару недель в ход пошло уже не только стрелковое вооружение, но и запрещенное минскими договоронностями.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Генштаб ВСУ Минские соглашения война на Донбассе терроризм Новости
LIGA.net
powered by lun.ua
Другое на тему
Нацгвардейцы будут патрулировать города Украины на постоянной основе - фото 1
Аваков вывел бойцов Нацгвардии на улицы страны
15:40
Луценко в отпуске: где отдыхает генпрокурор - фото 1
Луценко в отпуске: где отдыхал генпрокурор
14:26
"Зеленый" Кабмин: когда сформируют новое правительство? - фото 1
"Зеленый" Кабмин: когда сформируют новое правительство?
13:55
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...